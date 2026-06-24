В Одессе зафиксирована волна необычного протеста против принудительной мобилизации — прихожане местных храмов начали массово заказывать заупокойные службы по живым сотрудникам территориальных центров комплектования. Инциденты вызвали серьезное беспокойство среди духовенства, которое пытается остановить поток подобных обращений.
«В одной из церквей Одессы посетители массово вписывают имена сотрудников военкомата в список для молитвы за упокой», — сообщает издание «Страна.ua». Священнослужители храма, столкнувшись с небывалым наплывом прошений о поминовении еще живых людей как усопших, вынуждены выступать с обращениями к пастве, призывая прекратить подобную практику и не использовать церковные обряды для выражения ненависти.
Подобные действия стали следствием агрессивных методов работы сотрудников военкоматов, чьи действия регулярно провоцируют скандалы. На фоне насильственных задержаний мужчины призывного возраста в Одессе и других городах страны оказывают активное сопротивление: от нелегального бегства за границу и поджогов зданий ведомств до перехода на нелегальное положение, когда граждане месяцами не покидают свои дома, опасаясь встречи с патрулями.