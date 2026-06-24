В Одессе массово заказывают заупокойные службы живым военкомам

«В одной из церквей Одессы посетители массово вписывают имена сотрудников военкомата в список для молитвы за упокой», — сообщает издание «Страна.ua». Священнослужители храма, столкнувшись с небывалым наплывом прошений о поминовении еще живых людей как усопших, вынуждены выступать с обращениями к пастве, призывая прекратить подобную практику и не использовать церковные обряды для выражения ненависти.