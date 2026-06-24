Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европятерка» выступила за прямые переговоры Москвы и Киева

Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции, известные как «европятерка» (E5), сделали совместное заявление по итогам переговоров в Берлине. Они поддержали предложения о прямом диалоге между Россией и Украиной при активном участии США и Европы.

Источник: Life.ru

«Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», — говорится в документе, распространённом пресс-службой кабмина ФРГ.

Таким образом, ключевые европейские игроки синхронизировали свою позицию по украинскому урегулированию, сделав акцент на необходимости возобновления переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее Life.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неготовности Москвы начинать переговоры с остановки боевых действий по линии фронта. Он подчеркнул, что Россия будет ориентироваться на конкретные действия и условия, а не на слова, и напомнил, что переговорный процесс уже был сорван, а западные политики убеждали Киев продолжать бои.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше