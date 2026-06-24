Ранее Life.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неготовности Москвы начинать переговоры с остановки боевых действий по линии фронта. Он подчеркнул, что Россия будет ориентироваться на конкретные действия и условия, а не на слова, и напомнил, что переговорный процесс уже был сорван, а западные политики убеждали Киев продолжать бои.