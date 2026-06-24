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Фицо: Словакия откажется от участия в помощи НАТО для Украины

Фицо заявил, что Словакия откажется от предоставления пакетной помощи Украине.

Словакия отказывается выделять бюджетные средства на военную поддержку Украины и участвовать в новом финансовом пакете НАТО для Киева. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки конфликта на Украине. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — заявил Фицо в ходе дискуссии со студентами.

По словам Фицо, Словакия сохраняет готовность оказывать Украине исключительно гуманитарную поддержку. Братислава не станет выделять средства из собственного бюджета на покупку оружия и продолжение конфликта, подчеркнул премьер.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко призвал Роберта Фицо не пожимать руку Владимиру Зеленскому.

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