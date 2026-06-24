Президент Судана примет участие в саммите Россия — Африка

К 2026 году кризис в стране привел к тотальному голоду и разрушению экономики Судана. С начала войны около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома: 9 млн остаются перемещенными внутри страны, еще 4,4 млн находятся за ее пределами.