Медведев: у Запада нет стратегии провоцирования России на применение ЯО

Западные лидеры не стремятся к глобальной ядерной катастрофе, однако своими действиями пытаются сохранить международную напряжённость и добиться поражения России. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Они (западные политики. — RT) не хотят погибнуть в какой-то глобальной ядерной катастрофе… Но как люди недалёкие, подчас просто глупые, они, значит, пытаются за счёт собственных действий сохранить напряжённость», — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Медведева, целенаправленной стратегии по провоцированию применения ядерного оружия не существует.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России.
Президент России Владимир Путин отмечал, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поторопились.