Туск: Польша тратит почти 7% ВВП на оружие и оборону

«На сегодняшний день мы тратим почти 7% ВВП на вооружение и оборону», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях польского премьера. Он также выразил надежду на то, что на саммите НАТО в Анкаре вновь прозвучит призыв к увеличению оборонного потенциала Европы.