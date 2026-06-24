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Туск: Польша тратит почти 7% ВВП на оружие и оборону

Премьер-министр республики надеется, что на саммите НАТО в Анкаре вновь прозвучит призыв к увеличению оборонного потенциала Европы.

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Расходы Польши на закупку оружия и на оборону достигли почти 7% ВВП. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск по итогам переговоров лидеров E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) в Берлине.

«На сегодняшний день мы тратим почти 7% ВВП на вооружение и оборону», — сказал Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях польского премьера. Он также выразил надежду на то, что на саммите НАТО в Анкаре вновь прозвучит призыв к увеличению оборонного потенциала Европы.

Лидеры стран НАТО на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

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