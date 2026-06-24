Новый температурный максимум 24 июня установили в Салехарде

В Салехарде 24 июня зафиксировали новый температурный рекорд дня: воздух прогрелся до +32,1 °C.
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Предыдущий максимум для 24 июня был установлен в 2003 году. Тогда температура в городе поднялась до +27,9 °C.
По прогнозу, 25 июня днём в Салехарде ожидается +27…+29 °C, возможны гроза и кратковременный дождь. Также синоптики прогнозируют северо-восточный ветер скоростью 8—13 м/с.
Также в регионе ввели режим повышенной готовности в лесах из-за сложной лесопожарной обстановки и неблагоприятного прогноза пожарной опасности, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на власти округа.
Для оперативного реагирования на природные пожары силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевели на круглосуточный режим работы.
Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что дождь не служит причиной инфекционных заболеваний.