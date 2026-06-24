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Полянский: Европа подошла к опасной черте в противостоянии с РФ

Постпред РФ в ОБСЕ заявил, что Европа приближается к опасной черте в противостоянии с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Европа приближается к опасной черте в противостоянии с РФ, подчеркнул постоянный представитель РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Gaggle.

«Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран», — заявил дипломат.

По его словам, фактически такие атаки уже происходят. «Некоторые нападения на Санкт-Петербург, вероятно, были совершены через воздушное пространство Прибалтики», — пояснил он.

По мнению дипломата, обе стороны уже практически достигли опасной границы.

«Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком», — отметил Полянский.

Ранее он также обвинил ФРГ в прямом вовлечении в конфликт из-за дронов для Киева.

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