Европа приближается к опасной черте в противостоянии с РФ, подчеркнул постоянный представитель РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Gaggle.
«Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран», — заявил дипломат.
По его словам, фактически такие атаки уже происходят. «Некоторые нападения на Санкт-Петербург, вероятно, были совершены через воздушное пространство Прибалтики», — пояснил он.
По мнению дипломата, обе стороны уже практически достигли опасной границы.
«Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком», — отметил Полянский.
Ранее он также обвинил ФРГ в прямом вовлечении в конфликт из-за дронов для Киева.