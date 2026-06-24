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Венесуэла заявила о готовности урегулировать разногласия с США путем дипломатии

Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес подчеркнула, что сегодня ее страна стоит на защите своей независимости и суверенитета, и призвала венесуэльский народ к единству.

КАРАКАС, 24 июня. /ТАСС/. Венесуэла готова урегулировать разногласия с США путем сотрудничества и дипломатии. Об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес на праздновании 205-й годовщины Битвы при Карабобо — решающем сражении в борьбе за независимость Венесуэлы от испанского колониального господства.

«Начиная с рокового 3 января 2026 года мы говорили: давайте урегулируем наши разногласия, наши исторические и нынешние споры посредством дипломатии, политического диалога и сотрудничества с Соединенными Штатами», — указала Родригес, добавив, что для развития международных отношений в Венесуэле набирает обороты дипломатия мира. Трансляцию выступления вел телеканал Venezolana de Televisi? n.

Уполномоченный президент подчеркнула, что «сегодня Венесуэла стоит на защите своей независимости и суверенитета», и призвала венесуэльский народ к единству.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли президента республики Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

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