«Сент-Этьен» подтвердил смерть 21-летнего футболиста, утонувшего в реке

Трагедия произошла в понедельник, 22 июня, ближе к вечеру — игрок утонул в реке Рона. Ранее BFMTV передавал, что Кьес находился в состоянии смерти мозга. Сообщалось, что игрок месте с двумя друзьями отправился купаться в месте, где это запрещено. Спасти удалось лишь его товарищей — их реанимировали.