«Сент-Этьен» подтвердил смерть 21-летнего футболиста, утонувшего в реке

Нападающий Кензо Кьес скончался в возрасте 21 года после трагического инцидента на воде.
О смерти спортсмена в социальной сети X сообщил «Сент-Этьен», за который он ранее выступал.
Трагедия произошла в понедельник, 22 июня, ближе к вечеру — игрок утонул в реке Рона. Ранее BFMTV передавал, что Кьес находился в состоянии смерти мозга. Сообщалось, что игрок месте с двумя друзьями отправился купаться в месте, где это запрещено. Спасти удалось лишь его товарищей — их реанимировали.
В августе 2025 года Кьес покинул «Сент-Этьен» и перешёл в «Генгам».
Ранее в Аргентине 14-летний футболист умер после удара мяча в грудь.