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«Сент-Этьен» подтвердил смерть 21-летнего футболиста, утонувшего в реке

Нападающий Кензо Кьес скончался в возрасте 21 года после трагического инцидента на воде.

Нападающий Кензо Кьес скончался в возрасте 21 года после трагического инцидента на воде.

О смерти спортсмена в социальной сети X сообщил «Сент-Этьен», за который он ранее выступал.

Трагедия произошла в понедельник, 22 июня, ближе к вечеру — игрок утонул в реке Рона. Ранее BFMTV передавал, что Кьес находился в состоянии смерти мозга. Сообщалось, что игрок месте с двумя друзьями отправился купаться в месте, где это запрещено. Спасти удалось лишь его товарищей — их реанимировали.

В августе 2025 года Кьес покинул «Сент-Этьен» и перешёл в «Генгам».

Ранее в Аргентине 14-летний футболист умер после удара мяча в грудь.