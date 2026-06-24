Руководитель волонтёрской организации Петрусевич рассказала о добрых делах крымчан

Руководитель организации «Добро мира — волонтёры Крыма» Валерия Петрусевич рассказала, что жители Крыма активно участвуют в благотворительных акциях и помогают тем, кто оказался в сложной ситуации.
«Доброта рождается постоянно, и она уже становится катализатором для того, чтобы появлялись многочисленные акции, чтобы люди реагировали, чтобы другие брали пример», — подчеркнула Петрусевич в эфире телеканала «Крым 24».
По её словам, нередко сами жители становятся инициаторами добрых дел.
Петрусевич отметила, что взаимопомощь проявляется и в повседневных ситуациях. Одни помогают купить продукты пожилой соседке, другие присматривают за детьми.
Руководитель организации добавила, что такие примеры вдохновляют окружающих на благие поступки.
Ранее сообщалось о росте числа волонтёров в столице.