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Руководитель волонтёрской организации Петрусевич рассказала о добрых делах крымчан

Руководитель организации «Добро мира — волонтёры Крыма» Валерия Петрусевич рассказала, что жители Крыма активно участвуют в благотворительных акциях и помогают тем, кто оказался в сложной ситуации.

Руководитель организации «Добро мира — волонтёры Крыма» Валерия Петрусевич рассказала, что жители Крыма активно участвуют в благотворительных акциях и помогают тем, кто оказался в сложной ситуации.

«Доброта рождается постоянно, и она уже становится катализатором для того, чтобы появлялись многочисленные акции, чтобы люди реагировали, чтобы другие брали пример», — подчеркнула Петрусевич в эфире телеканала «Крым 24».

По её словам, нередко сами жители становятся инициаторами добрых дел.

Петрусевич отметила, что взаимопомощь проявляется и в повседневных ситуациях. Одни помогают купить продукты пожилой соседке, другие присматривают за детьми.

Руководитель организации добавила, что такие примеры вдохновляют окружающих на благие поступки.

Ранее сообщалось о росте числа волонтёров в столице.

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