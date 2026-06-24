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Суперкомпьютер назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер Opta обновил расчёты фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года после второго тура группового этапа и назвал сборную Аргентины новым лидером рейтинга претендентов на титул.

Источник: RT на русском

Суперкомпьютер Opta обновил расчёты фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года после второго тура группового этапа и назвал сборную Аргентины новым лидером рейтинга претендентов на титул.

Шансы действующих чемпионов мира оцениваются в 15,46%.

На втором месте располагается Франция — 15,06%. Трёхцветные, напомним, считались главными претендентами на трофей до упомянутого обновления. Третью строчку занимает Испания с показателем 12,48%.

Сборная Англии идёт четвёртой — 9,48%.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Ранее телеведущий Пирс Морган прокомментировал выступления Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года по футболу.

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