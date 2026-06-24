Суперкомпьютер назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер Opta обновил расчёты фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года после второго тура группового этапа и назвал сборную Аргентины новым лидером рейтинга претендентов на титул.
Шансы действующих чемпионов мира оцениваются в 15,46%.
На втором месте располагается Франция — 15,06%. Трёхцветные, напомним, считались главными претендентами на трофей до упомянутого обновления. Третью строчку занимает Испания с показателем 12,48%.
Сборная Англии идёт четвёртой — 9,48%.
Ранее телеведущий Пирс Морган прокомментировал выступления Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года по футболу.