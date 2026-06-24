Экс-премьер Польши: Варшаве грозит выход из ЕС при присоединении к нему Киева

«Вступление Украины в ЕС? Это усилит тенденцию к Polexit. Особенно если поляки придут к выводу, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и не могут эффективно отстаивать свои интересы, а решения принимаются за них», — отметил Миллер. Кроме того, по его словам, присоединение к ЕС Украины сильно ударит по польскому сельскому хозяйству, а также ускорит превращение Варшавы в плательщика-нетто в бюджет сообщества. «Произойдет перераспределение средств ЕС, поскольку Украина станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества. Это означало бы огромную нагрузку на бюджет Евросоюза», — добавил Миллер.