Полянский: Европа подошла к опасной черте в противостоянии с РФ

Полянский добавил, что фактически такие атаки уже производятся с европейской территории. «Если посмотреть на ситуацию с предоставлением разрешений на пролет беспилотников через воздушное пространство стран Балтии, а также на другие обстоятельства, то некоторые атаки на Санкт-Петербург, как можно предположить, были совершены через территорию Прибалтики», — пояснил он.