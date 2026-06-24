Полянский: Европа подошла к опасной черте в противостоянии с РФ

«Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран», — отметил дипломат.
Полянский добавил, что фактически такие атаки уже производятся с европейской территории. «Если посмотреть на ситуацию с предоставлением разрешений на пролет беспилотников через воздушное пространство стран Балтии, а также на другие обстоятельства, то некоторые атаки на Санкт-Петербург, как можно предположить, были совершены через территорию Прибалтики», — пояснил он.
По словам постпреда, обе стороны уже практически подошли к этой грани. «Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим», — указал он.
Как отметил Полянский, у европейских политиков отсутствует какой-либо иной план. «Их единственный план — нанести поражение России. Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации. Они пытаются сформировать оптимистичную картину, будто Россия проигрывает, а Украина находится на подъеме», — заявил дипломат.
По его мнению, именно таким образом в опасную ситуацию втягиваются люди, не имеющие представления о реальном положении дел на линии фронта. «Все это ведет Европу к очередному военному конфликту. Это безумие», — резюмировал он.