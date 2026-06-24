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Fox: США нужно $672 млн на изъятие иранского урана

По данным телеканала, сумма ходит в общий запрос дополнительного финансирования в $80 млрд.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа добивается выделения $672 млн на операции по ликвидации иранского обогащенного урана и проведение инспекций на ядерных объектах исламской республики. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, эта сумма входит в общий запрос дополнительного финансирования в $80 млрд, о котором глава Пентагона Пит Хегсет уведомил членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Эти средства требуются администрации, чтобы покрыть расходы на военную операцию против Ирана и пополнить американские арсеналы боеприпасов, указывает Fox News.

Как ожидается, $672 млн будут направлены Минэнерго США на «операции, направленные на лишение Ирана возможности разрабатывать или приобретать ядерное оружие», устранение и уничтожение иранских ядерных материалов, включая высокообогащенный уран, а также проведение проверок на территории исламской республики и поддержку инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что американские инспекторы присоединятся к представителям МАГАТЭ и направятся в Иран для поиска высокообогащенного урана.

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