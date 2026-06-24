Fox: США нужно $672 млн на изъятие иранского урана

По их сведениям, эта сумма входит в общий запрос дополнительного финансирования в $80 млрд, о котором глава Пентагона Пит Хегсет уведомил членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Эти средства требуются администрации, чтобы покрыть расходы на военную операцию против Ирана и пополнить американские арсеналы боеприпасов, указывает Fox News.