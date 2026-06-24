В правящей коалиции Италии не исключили досрочного проведения парламентских выборов

РИМ, 24 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Парламентские выборы в Италии могут пройти на несколько месяцев раньше предусмотренного срока. Проведение голосования весной, а не осенью 2027 года не исключают в партии премьер-министра Джорджи Мелони «Братья Италии».
«Голосование осенью, как в прошлый раз (в 2022 году — прим. корр. ТАСС), оставляет мало времени для принятия бюджета, который должен быть одобрен до истечения года», — пояснил корреспонденту ТАСС глава фракции «Братья Италии» в верхней палате парламента сенатор Лучио Малан. Он также отметил, что нынешнее избирательное законодательство не позволяет быстрого формирования правительства. Он ответил утвердительно на вопрос, что выборы не исключаются весной, после одобрения нового избирательного закона.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мелони рассматривает возможность проведения всеобщих выборов уже в апреле. Достаточную гибкость в отношении сроков проявил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию «Вперед, Италия». «Посмотрим, когда лучше. Срок нынешней легислатуры истекает в сентябре (2027 года), поэтому месяцем раньше, месяцем позже мало что меняет», — приводит его слова агентство ANSA.
Первая женщина во главе правительства Италии.
Мелони стала первой женщиной, возглавившей правительство Италии, и ее кабмин претендует на пальму первенства по долгожительству. Осенью может быть побит рекорд самого долгосрочного правительства Италии, до этого он принадлежал Сильвио Берлускони, который в течение своего второго премьерства удержался на посту весь положенный пятилетний срок.
Проект нового избирательного законодательства, предложенный правящей коалицией, уже находится в стадии обсуждения. Его критикует оппозиция, тогда как правительство утверждает, что он служит большей политической стабильности. Мелони рассчитывает на переизбрание при поддержке той же коалиции, в которую, помимо партий «Братья Италии» и «Вперед, Италия», входит партия «Лига» Маттео Сальвини. У последней отличаются некоторые взгляды и подходы, в частности, по украинскому кризису.
Рейтинг Мелони с момента ее прихода к власти остается относительно стабильным, однако в правящей коалиции опасаются негативных последствий экономического кризиса, вызванного мировыми конфликтами.
Мелони пришла к власти в результате парламентских выборов в сентябре 2022 года. Ее партия «Братья Италии» набрала наибольшее число голосов среди всех партий коалиции, которая преодолела необходимый 40-процентный барьер для большинства в парламенте и формирования правительства. Согласно внутрикоалиционным договоренностям, лидер ведущей партии занимает пост премьер-министра.