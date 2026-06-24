В правящей коалиции Италии не исключили досрочного проведения парламентских выборов

«Голосование осенью, как в прошлый раз (в 2022 году — прим. корр. ТАСС), оставляет мало времени для принятия бюджета, который должен быть одобрен до истечения года», — пояснил корреспонденту ТАСС глава фракции «Братья Италии» в верхней палате парламента сенатор Лучио Малан. Он также отметил, что нынешнее избирательное законодательство не позволяет быстрого формирования правительства. Он ответил утвердительно на вопрос, что выборы не исключаются весной, после одобрения нового избирательного закона.