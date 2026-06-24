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DE: ведущие игроки ограничат общение со СМИ на Уимблдоне из-за низких призовых

Группа ведущих теннисистов планирует сократить взаимодействие с журналистами до 15 минут в день на старте Уимблдона-2026.

Группа ведущих теннисистов планирует сократить взаимодействие с журналистами до 15 минут в день на старте Уимблдона-2026.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на заявление игроков.

Ранее в мае 20 сильнейших игроков мира, среди которых первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, подписали обращение с критикой распределения призовых на «Ролан Гаррос». Тогда же они уже ограничили своё общение со СМИ аналогичным временным лимитом.

Как отмечает издание, в новом заявлении, связанном с Уимблдоном, игроки намерены «ограничить свои контрактные обязательства перед СМИ на турнире 15 минутами на протяжении первой недели чемпионата», указывая на то, что турнир выплачивает теннисистам менее 15% от общей выручки.

Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% и составил $85,7 млн. При этом сами игроки настаивают на увеличении доли до 22% от доходов турнира, тогда как сейчас она составляет около 14,5%. Они также отмечают, что показатель фактически не менялся в сторону роста доли игроков в течение последнего десятилетия.

Уимблдон — третий турнир Большого шлема в сезоне — пройдёт с 29 июня по 12 июля на травяных кортах Лондона.

Ранее чемпионка Уимблдона-2023 Вондроушова прокомментировала свою четырёхлетнюю дисквалификацию за отказ пройти допинг-тест.