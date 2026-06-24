США разочарованы большинством союзников по НАТО, заявил Трамп

Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.