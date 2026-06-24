США разочарованы большинством союзников по НАТО, заявил Трамп

«Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар», — сказал он.
Президент добавил, что НАТО подвела Соединенные Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.
В апреле Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из блока. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, отмечал, что Штатам надо переосмыслить значение альянса для себя после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
В конце марта глава Белого дома заявил, что запомнит отказ Парижа предоставить свое воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии главы Франции Эммануэля Макрона удивились его комментариям и отметили, что позиция страны не изменилась.
До этого воздушное пространство для авиации, участвующей в операции США и Израиля, закрыла Испания. Ранее она также запретила использовать военные базы Рота и Морон на своей территории.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.