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Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели США

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс подвёл Соединённые Штаты, и отметил, что без нынешнего руководителя блока такая встреча не состоялась бы.

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс подвёл Соединённые Штаты, и отметил, что без нынешнего руководителя блока такая встреча не состоялась бы.

«Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», — сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что генсека НАТО «уважают во всём мире».

Сегодня, 24 июня, президент США и глава Североатлантического альянса проводят встречу в Белом доме.

Ранее в The New York Times писали, что Рютте получил пост генерального секретаря НАТО в том числе благодаря способности находить общий язык с президентом США.

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