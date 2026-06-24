Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели США

«Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», — сказал он.
Кроме того, Трамп заявил, что генсека НАТО «уважают во всём мире».
Сегодня, 24 июня, президент США и глава Североатлантического альянса проводят встречу в Белом доме.
Ранее в The New York Times писали, что Рютте получил пост генерального секретаря НАТО в том числе благодаря способности находить общий язык с президентом США.
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