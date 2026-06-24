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Трамп, говоря про Стармера, заявил, что его уже нет

Трамп, говоря про объявившего об отставке Стармера, заявил, что его уже нет.

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера с поста лидер Лейбористской партии, заявил в среду, что того «уже нет».

«Я очень разочарован Великобританией. Его (Стармера — ред.) уже нет», — сказал Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Американский лидер также выразил уверенность, что Великобритания умирает.

Кир Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.

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