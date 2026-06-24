Telegraph рассказала, как захват танкера Лондоном может помочь Украине

Власти Великобритании планируют продать почти 100 т российской нефти марки Urals с захваченного в июне танкера Smyrtos, который Лондон связывает с теневым флотом России. Вырученные деньги руководство планирует направить на помощь Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на чиновников.
Нефть на борту, по мнению британских чиновников, теперь по закону принадлежат Британии, и правительство может ее продать или использовать иным образом. Министры рассматривают вариант выставить нефть на продажу — ее рыночная стоимость около £35 млн. Выручку планируют направить на военные нужды Украины.
Как пишет The Telegraph, план пока находится на начальной стадии. Чиновники рассматривают перечисление денег Киеву напрямую или приобретение военной техники для ВСУ. Россия выступает против любой помощи Киеву во время конфликта.
Как пишет газета, британские власти могут провести аукцион по продаже российской нефти с танкера, задержанного в Ла-Манше 14 июня. Источники издания уточнили, что само судно в итоге отпустят обратно в Россию, когда расследование Национального агентства по борьбе с преступностью завершится.
Чиновники рассматривают и другой вариант — переработать захваченную нефть внутри Великобритании и использовать ее для энергоснабжения домов. Однако пока неясно, как юридически передать ее из госсобственности в распоряжение энергетических компаний, уточнила газета.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 14 июня сообщил, что по его распоряжению британские военные впервые перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который Лондон связывает с Россией.
В шестичасовой операции участвовали подразделения Королевской морской пехоты, вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолет RAF P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury. После задержания танкер поставили на якорь у южного побережья Англии для дальнейшего наблюдения.
По данным MarineTraffic, Smyrtos ходил под флагом Камеруна. Судно вышло 5 июня из российского порта Усть-Луга и, как писала The Guardian, везло нефть примерно на $40 млн, направляясь в Индию.
В Москве раскритиковали задержание Лондоном танкера Smyrtos. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что сообщение о задержании танкера стало попыткой отвлечь внимание британского общества от внутренних проблем, прежде всего миграционного кризиса.
The Guardian писала, что британские власти начали подготовку к возможному ответу России после задержания нефтяного танкера Smyrtos. Собеседник газеты уточнил, что ответ России «может произойти где угодно в мире». Вероятно, они не будут спешить и выберут подходящий момент", — отметил он.
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