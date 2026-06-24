Telegraph рассказала, как захват танкера Лондоном может помочь Украине

Нефть на борту, по мнению британских чиновников, теперь по закону принадлежат Британии, и правительство может ее продать или использовать иным образом. Министры рассматривают вариант выставить нефть на продажу — ее рыночная стоимость около £35 млн. Выручку планируют направить на военные нужды Украины.