Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон

«Чей это телефон?» — возмутился Трамп.
Мелодия звонка раздавалась уже несколько секунд. Нарушителем спокойствия оказался мужчина в темном костюме, стоявший прямо позади репортера, который задавал вопрос президенту. С трудом журналист пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, громкость мелодии увеличивалась.
«Не переживайте по этому поводу», — сказал Трамп.
Наконец музыка прекратилась. Вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько других присутствующих усмехнулись.
«Увольте его», — резюмировал американский лидер в сторону группы журналистов.