Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон

Мелодия звонка раздавалась уже несколько секунд. Нарушителем спокойствия оказался мужчина в темном костюме, стоявший прямо позади репортера, который задавал вопрос президенту. С трудом журналист пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, громкость мелодии увеличивалась.