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Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон

Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить журналиста, у которого зазвонил телефон в Овальном офисе Белого дома, когда американский лидер встречался с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Чей это телефон?» — возмутился Трамп.

Мелодия звонка раздавалась уже несколько секунд. Нарушителем спокойствия оказался мужчина в темном костюме, стоявший прямо позади репортера, который задавал вопрос президенту. С трудом журналист пытался выключить телефон, смотря в экран и качая головой, громкость мелодии увеличивалась.

«Не переживайте по этому поводу», — сказал Трамп.

Наконец музыка прекратилась. Вице-президент Джей Ди Вэнс и несколько других присутствующих усмехнулись.

«Увольте его», — резюмировал американский лидер в сторону группы журналистов.

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