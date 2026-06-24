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Трамп назвал беспошлинный проход через Ормуз частью сделки с Ираном

Трамп назвал беспошлинный проход через Ормуз неотъемлемой частью сделки с Ираном.

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив является неотъемлемой частью сделки с Ираном, без этого договоренности не состоятся.

«Это было бы неприемлемо для меня… это бы в корне изменило ситуацию», — сказал Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, отвечая на вопрос, заблокирует ли он итоговую сделку с Ираном, если в нее включат какие-либо сборы за проход кораблей.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

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