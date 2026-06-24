Трамп назвал беспошлинный проход через Ормуз частью сделки с Ираном

«Это было бы неприемлемо для меня… это бы в корне изменило ситуацию», — сказал Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, отвечая на вопрос, заблокирует ли он итоговую сделку с Ираном, если в нее включат какие-либо сборы за проход кораблей.