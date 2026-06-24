Бойцы ВСУ рассказали об издевательствах в лагерях для мобилизованных

Бойцы ВСУ сообщили о фактах жестокого обращения в лагерях подготовки мобилизованных, сообщает «Страна.ua».
По информации источника, сотрудники охраны игнорируют физическую неспособность мобилизованных выполнять приказы, считая, что прохождение медицинской комиссии автоматически делает их пригодными к несению службы. Это приводит к случаям жестоких избиений среди новобранцев.
Кроме того, источник отмечает, что около 90% мобилизованных не соответствуют требованиям, предъявляемым к военнослужащим. Среди них преобладают лица с зависимостями от алкоголя и наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Николаеве украинца 18 дней держали в военкомате со сломанными ребрами.