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Бойцы ВСУ рассказали об издевательствах в лагерях для мобилизованных

В лагерях подготовки мобилизованных на Украине избивают новобранцев.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы ВСУ сообщили о фактах жестокого обращения в лагерях подготовки мобилизованных, сообщает «Страна.ua».

По информации источника, сотрудники охраны игнорируют физическую неспособность мобилизованных выполнять приказы, считая, что прохождение медицинской комиссии автоматически делает их пригодными к несению службы. Это приводит к случаям жестоких избиений среди новобранцев.

Кроме того, источник отмечает, что около 90% мобилизованных не соответствуют требованиям, предъявляемым к военнослужащим. Среди них преобладают лица с зависимостями от алкоголя и наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Николаеве украинца 18 дней держали в военкомате со сломанными ребрами.