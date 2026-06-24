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Fox: Белый дом запросил $672 млн на вывоз и ликвидацию ядерных материалов Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа запросила $672 млн на вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов, инспекции и другие меры по нераспространению, сообщает Fox News.

Администрация президента США Дональда Трампа запросила $672 млн на вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов, инспекции и другие меры по нераспространению, сообщает Fox News.

По данным телеканала, средства войдут в дополнительный бюджетный запрос на $80 млрд.

Финансирование предполагается направить на уничтожение иранских ядерных материалов, включая различные формы урана, а также на деятельность по верификации, поддержку инспекций МАГАТЭ и противодействие контрабанде.

Запрос подготовлен на фоне переговоров США и Ирана о деталях будущего соглашения по иранской ядерной программе, говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не намерен забирать себе иранский обогащённый уран, Соединённые Штаты его уничтожат.

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