Fox: Белый дом запросил $672 млн на вывоз и ликвидацию ядерных материалов Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа запросила $672 млн на вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов, инспекции и другие меры по нераспространению, сообщает Fox News.
По данным телеканала, средства войдут в дополнительный бюджетный запрос на $80 млрд.
Финансирование предполагается направить на уничтожение иранских ядерных материалов, включая различные формы урана, а также на деятельность по верификации, поддержку инспекций МАГАТЭ и противодействие контрабанде.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не намерен забирать себе иранский обогащённый уран, Соединённые Штаты его уничтожат.