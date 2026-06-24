«Она работает как мужчина»: боец UFC Хокит объяснился, но не отказался от своих слов в адрес жены Обамы

Американский боец Джош Хокит после победы над соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC 250 в Белом доме назвал бывшую первую леди страны Мишель Обаму мужчиной. Дональд Трамп тут же демонстративно снял с шеи подаренную ему непобеждённым тяжеловесом золотую цепь. Высказывание вызвало шквал критики, в том числе главы промоушена Даны Уайта и член Зала славы Даниэля Кормье. Спортсмен сначала огрызался, но затем попытался оправдаться, заявив, что это был комплимент, так как жена Барака «умеет работать как мужчина в трудные времена».
Джоша Хокита уже можно назвать заметной и, в то же время, одной из самых неоднозначных фигур в UFC — и не только благодаря впечатляющей статистике, но и постоянным эпатажным выходкам. Его слова про бывшую первую леди США Мишель Обаму стали самыми громкими и легли в ряд многих подобных высказываний. Однако в этот раз боец, кажется, перегнул. И сам это осознал.
Выступая на шоу у известного журналиста Ариэля Хельвани, он попытался объясниться.
«Мне казалось, что я делаю ей комплимент. Не думаю, что кто-то воспринял это как-то, что Мишель Обама ведёт себя как мужчина. Скорее она знает, как справляться с трудностями, знает, как упорно работать, как мужчина, когда наступают тяжёлые времена. Это была прекрасная возможность показать всему миру, насколько прекрасны США в плане свободы слова В других частях света за такие слова можно поплатиться жизнью… Это одна из особенностей моей карьеры. Вы никогда не услышите, чтобы я отказывался от своих слов», — приводит его слова «Чемпионат».
Оправдываться Хокиту пришлось, потому что после выступления на турнире UFC у Белого дома на него обрушилась волна критики. Даже глава промоушена Дана Уайт не скрывал своего недовольства: «Я понимаю, что семья Обама — это публичные фигуры, но я категорически против того, чтобы говорить гадости и ложь о семьях людей. Все знают мою позицию по поводу свободы слова, но я ненавижу подобную чепуху», — сказал Уайт в интервью Time. При этом он добавил, что не планирует расторгать контракт с бойцом: «Я также верю в свободу слова».
Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал слова Джоша мерзкими и отвратительными.
«Это было совершенно неуместно. Джош был в моём зале и вёл себя как обычный человек. Он хороший боец и отличный атлет. Но комментарии, которые он сделал после боя… В этом не было необходимости. Подобные заявления разделяют общество. От этих слов нет никакой пользы», — отметил ветеран.
Другой коллега Хокита, южноафриканский боец Дрикус дю Плесси, отметил, что шутка появилась из ниоткуда и никому не зашла, и предрёк, что она ещё аукнется Джошу.
Хокит сначала огрызался, переругивался, называл себя «развлекателем», а других бойцов — скучными и правильными, цитировал Бэтмена: «Ты либо умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы стать злодеем». Видимо, последний девиз он взял за основу, так как всячески пытается привлекать к себе внимание и хочет стать одним из главных мальчишей-плохишей в бойцовском мире.
Он вырос в Васко, а затем переехал в Кловис. С детства совмещал занятия борьбой и американским футболом. Добился немалых успехов на этих поприщах и продолжал развиваться в университете штата Фресно. В 2020-м он выставил свою кандидатуру на драфт НФЛ и хотя не был выбран, но почти сразу же подписал контракт с «Сан-Франциско».
Правда быстро понял: футбол — не его — и ушёл в ММА. В 2023-м дебютировал в Bellator, в 2025-м попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта. Первый же бой в организации выиграл нокаутом за 56 секунд и схватил микрофон с тирадой: «Я — львиное сердце, я — звук США, я — мастер катастроф, пастор пасторов…».
Дальше всё понеслось как снежный ком. На медиадне перед UFC 327 он подошёл к бывшему чемпиону полутяжёлого веса Иржи Прохазке с игрушечным световым мечом и заявил: «Я порежу тебя, приятель, и пришью твою голову к телу Алекса Перейры». Перед боем с Кёртисом Блэйдсом оскорблял его родителей. На взвешивании перед тем же турниром симулировал рвоту и сказал: «Может, я выпивал вчера. Здоровенный чёрный мужик хочет меня вырубить».
Эпатажность всегда была основой его стратегии, и она привела его к очередному, на этот раз самому громкому скандалу в карьере.
Южная лужайка Белого дома ещё никогда не видела октагона. UFC устроил шоу UFC Freedom 250 прямо у стен резиденции президента. Тысячи зрителей, звёздные гости, бои высшего уровня — всё это должно было стать гимном американской силы.
Хокит на турнире вышел против Деррика Льюиса — ветерана с 29 победами в активе и рекордом UFC по нокаутам. И разобрал его в доминирующей манере за два раунда. После чего подошёл к клетке и надел на Трампа свою золотую цепь. Президент с улыбкой принял подарок и пожал ему руку. Казалось бы, что может быть лучше.
Но затем Хокит взял у Джо Рогана микрофон и его понесло: «Я человек с планом, я зверь, готовый к пиру! Знаете что? К чёрту официальные речи. Респект Трампу за то, что у него хватило яиц организовать такое дерьмо! И если уж я собираюсь что-то сказать, то есть только один персонаж, который ещё более невероятен, чем “Невероятный Хок” (прозвище самого Хокита), и это мой Господь и спаситель Иисус Христос».
После этого Джош скатился до скабрезности в адрес мамы Алекса Перейры и завершил фразой: «Мишель Обама — мужчина. Я прав, Америка?».
Публика взорвалась смесью аплодисментов и свиста. Президент США демонстративно снял цепь только что врученную ему цепь с шеи и сжал в кулаке. Камеры зафиксировали этот жест — он был красноречивее любых слов.
Хокит всю карьеру строил на эпатаже, на грани, на том, чтобы быть самым громким клоуном в комнате. И ему всё сходило с рук — потому что он побеждал. 10−0 в качестве профи, 4−0 в UFC, топ-5 тяжёлого веса — такие цифры прощают многое. И он, кажется, поплыл, решив, что октагон Белого дома — ещё одна сцена. Но потом всё-таки пришлось оправдываться, хоть он это и отрицает.