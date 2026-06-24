«Она работает как мужчина»: боец UFC Хокит объяснился, но не отказался от своих слов в адрес жены Обамы

Но затем Хокит взял у Джо Рогана микрофон и его понесло: «Я человек с планом, я зверь, готовый к пиру! Знаете что? К чёрту официальные речи. Респект Трампу за то, что у него хватило яиц организовать такое дерьмо! И если уж я собираюсь что-то сказать, то есть только один персонаж, который ещё более невероятен, чем “Невероятный Хок” (прозвище самого Хокита), и это мой Господь и спаситель Иисус Христос».