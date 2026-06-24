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Швейцария обыграла Канаду и выиграла группу B на ЧМ-2026

Сборная Швейцарии взяла верх над командой Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Швейцарии взяла верх над командой Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере завершилась со счётом 2:1.

На голы Рубена Варгаса (46-я минута) и Йохана Манзамби (57-я) канадцы ответили точным выстрелом Промиса Давида на 76-й минуте.

Таким образом, сборная Швейцарии набрала семь очков и стала победителем группы B. Команда Канады, в свою очередь, гарантировала себе вторую строчку с четырьмя очками в активе. Канадцы впервые в истории сумели пробиться в плей-офф.

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