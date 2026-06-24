Спикер парламента Грузии заявил, что Европарламент не признает суверенитет страны

«По своей сути это один и тот же институт, потому что решения этих парламентов находятся в руках одних и тех же политических группировок. Это “Европейская народная партия”, которая задает основной тон принимаемым решениям и членом которой является “национальное движение”, антиконституционная партия, которая по-прежнему является их членом и по-прежнему прославляет (экс-президента Грузии, — “Ъ”) Михаила Саакашвили», — сказал Шалва Папуашвили в интервью Rustavi 2.