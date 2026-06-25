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Трамп назвал беспошлинный проход через Ормузский пролив условием сделки с Ираном

Сделка с Ираном не состоится без гарантий беспошлинного судоходства через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

Сделка с Ираном не состоится без гарантий беспошлинного судоходства через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом американский лидер сказал журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что введение каких-либо сборов за проход кораблей было бы неприемлемо и в корне изменило бы ситуацию.

«Это было бы неприемлемо для меня», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что Иран идёт на «очень большие уступки» в рамках переговорного процесса с США.

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