Трамп назвал беспошлинный проход через Ормузский пролив условием сделки с Ираном

Сделка с Ираном не состоится без гарантий беспошлинного судоходства через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер сказал журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что введение каких-либо сборов за проход кораблей было бы неприемлемо и в корне изменило бы ситуацию.
«Это было бы неприемлемо для меня», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп заявил, что Иран идёт на «очень большие уступки» в рамках переговорного процесса с США.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.Читать дальше