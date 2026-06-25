Катар проиграл Боснии и Герцеговине и вылетел с чемпионата мира по футболу

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла национальную команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча, проходившая на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась со счётом 3:1.
На 29-й минуте номинальных хозяев вывел вперёд Керим-Сэм Алайбегович, вошедший в топ-10 самых молодых голеадоров в истории мундиалей (18 лет и 276 дней).
Через пять минут Султан Аль-Браке срезал мяч в собственные ворота, тем самым удвоив преимущество соперников.
На 42-й минуте Хасан Аль-Хайдос сумел отыграть для своей команды один мяч, однако на большее катарцев не хватило — на 80-й минуте Эрмин Махмич установил окончательный счёт — 3:1.
Таким образом, сборная Боснии и Герцеговины с четырьмя очками заняла итоговое третье место в группе B и сохранила шансы на продолжение борьбы в турнире. Команда Катара (одно очко) расположилась на последней строчке в квартете и завершила выступление на мундиале.
Ранее Швейцария обыграла Канаду и выиграла группу B на ЧМ-2026.