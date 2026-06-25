Расчет РЭБ ефрейтора Вахрушева нейтрализовал беспилотники ВСУ

«Ефрейтор Юрий Вахрушев выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника. Во время боевого дежурства он получил с командного пункта информацию о движущихся в направлении российских позиций трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Действуя без промедления, Вахрушев отдал команду расчету на применение средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего беспилотные летательные аппараты противника были подавлены и, потеряв управляемость, упали на значительном удалении», — говорится в сообщении ведомства.