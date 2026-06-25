Расчет РЭБ ефрейтора Вахрушева нейтрализовал беспилотники ВСУ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Расчет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под командованием ефрейтора Юрия Вахрушева нейтрализовал беспилотники ВСУ, направлявшиеся в сторону российских позиций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ефрейтор Юрий Вахрушев выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника. Во время боевого дежурства он получил с командного пункта информацию о движущихся в направлении российских позиций трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Действуя без промедления, Вахрушев отдал команду расчету на применение средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего беспилотные летательные аппараты противника были подавлены и, потеряв управляемость, упали на значительном удалении», — говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что благодаря своевременным действиям Вахрушева удалось избежать потерь среди личного состава и техники российского подразделения.
В министерстве также рассказали о командире минометной батареи капитане Иване Фоминых, который выполнял задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, подавлению огневых позиций противника, разрушению его опорных пунктов, укрытой живой силы и легкобронированной техники.
«Во время выполнения боевой задачи один из минометных расчетов подвергся атаке ударного беспилотного летательного аппарата противника, в результате которой был ранен командир минометного расчета. Иван Фоминых, оценив обстановку, организовал эвакуацию раненого и принял на себя командование минометным расчетом», — сказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму и грамотному руководству капитана Фоминых артиллеристами были уничтожены 3 боевые бронированные машины и до 15 боевиков ВСУ, что обеспечило успешное продвижение российских штурмовых подразделений.