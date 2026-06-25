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Трамп заявил, что удар по школе в Минабе в начале войны с Ираном нанесли не США

Американский лидер отметил, что «в то время выпускалось много ракет».

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что удар по школе в Минабе в начале войны с Ираном нанесли не Вооруженные силы США.

«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы», — заявил американский лидер на встрече с генеральным секретарем Марком Рютте в Белом доме, отвечая на просьбу журналистов уточнить, есть ли уже итоги расследования Пентагона об обстоятельствах обстрела школы в Минабе. «В то время выпускалось много ракет», — добавил Трамп.

28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 получили ранения. Глава администрации США позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку американского боеприпаса.

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