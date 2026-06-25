Трамп заявил, что удар по школе в Минабе в начале войны с Ираном нанесли не США

«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы», — заявил американский лидер на встрече с генеральным секретарем Марком Рютте в Белом доме, отвечая на просьбу журналистов уточнить, есть ли уже итоги расследования Пентагона об обстоятельствах обстрела школы в Минабе. «В то время выпускалось много ракет», — добавил Трамп.