Новости СВО 25 июня: Взяли Иволжанское, зачистка Красного Лимана, ВСУ отброшены к Славянску, ультиматум Лаврова по перемирию с Украиной

— Подразделения группировки «Север» продолжают углублять плацдарм в Сумской области — Иволжанское находится почти в 15 километрах к югу от границы с Сумской областью. Зону контроля можно расширить за счёт расположенных рядом сёл Новая Сечь, Храповщина, Марьино и Кияница. Это создаст предпосылки для выхода на трассу Н07, идущую на облцентр — город Сумы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.