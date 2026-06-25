Увольнение прокурора МУС Хана не повлияет на выданные при нем ордера

В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщала, что прокурор Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.