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Увольнение прокурора МУС Хана не повлияет на выданные при нем ордера

Возможное увольнение прокурора МУС Хана не повлияет на выданные при нем ордера.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Возможное увольнение обвиняемого в домогательствах прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана не повлияет на статус выданных при нем ордеров суда, передает агентство Рейтер.

В начале июня надзорный орган МУС, бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута, приняло решение отстранить Хана от должности прокурора в свете выдвинутого против него обвинения в домогательствах. Окончательное решение по делу Хана примет Ассамблея государств-участников МУС.

«Ордера останутся в силе, даже если Хана уволят, поскольку они были утверждены судьями МУС», — говорится в сообщении.

Агентство также уточняет, что прокуратурой МУС руководят заместители Хана с тех пор, как он ушел в административный отпуск в мае 2025 года.

В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщала, что прокурор Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.

МУС в конце ноября 2024 года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Заявление на их выдачу были поданы Ханом.

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