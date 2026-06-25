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Мадибо получил пятиматчевую дисквалификацию за приведший к перелому фол на Коне

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо получил пятиматчевую дисквалификацию за фол, приведший к тяжёлой травме игрока Канады Исмаэля Коне на чемпионате мира — 2026.

Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо получил пятиматчевую дисквалификацию за фол, приведший к тяжёлой травме игрока Канады Исмаэля Коне на чемпионате мира — 2026.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА.

Инцидент произошёл в матче группового этапа, в котором Канада разгромила соперника со счётом 6:0. В одном из эпизодов Мадибо сбил Коне, после чего катарец был удалён с поля.

Позднее у Коне диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Футболист перенёс операцию и выбыл до конца чемпионата мира.

Сообщается, что Мадибо принёс извинения сопернику и навестил его в больнице после вмешательства врачей.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем турнира остаётся сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции.

Ранее Катар проиграл Боснии и Герцеговине и вылетел с чемпионата мира по футболу.

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