Мадибо получил пятиматчевую дисквалификацию за приведший к перелому фол на Коне

Об этом сообщает BBC со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА.
Инцидент произошёл в матче группового этапа, в котором Канада разгромила соперника со счётом 6:0. В одном из эпизодов Мадибо сбил Коне, после чего катарец был удалён с поля.
Позднее у Коне диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Футболист перенёс операцию и выбыл до конца чемпионата мира.
Сообщается, что Мадибо принёс извинения сопернику и навестил его в больнице после вмешательства врачей.
Ранее Катар проиграл Боснии и Герцеговине и вылетел с чемпионата мира по футболу.
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