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Рябков: некоторые методы Нового банка развития БРИКС требуют доработки

Замглавы МИД РФ в то же время подчеркнул ценность и важность этого института.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия выражает несогласие с перечнем подходов, используемых Новым банком развития (НБР) БРИКС в условиях санкций. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что РФ не устраивают некоторые из элементов бизнес-практики, которой придерживается организация. В то же время замглавы МИД России отметил, что сам по себе институт является очень важным и ценным. «У него есть глубокий фундаментальный опыт работы, в том числе на российском направлении», — сказал он.

Рябков считает, что Новому банку развития необходимо найти работоспособную схему, которая дала бы возможность и в условиях «противозаконного санкционного прессинга обеспечивать нормальную реализацию таких проектов».

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