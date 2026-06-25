Рябков: некоторые методы Нового банка развития БРИКС требуют доработки

Он подчеркнул, что РФ не устраивают некоторые из элементов бизнес-практики, которой придерживается организация. В то же время замглавы МИД России отметил, что сам по себе институт является очень важным и ценным. «У него есть глубокий фундаментальный опыт работы, в том числе на российском направлении», — сказал он.