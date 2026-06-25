Внешний госдолг России снизился до минимума с лета прошлого года

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Внешний государственный долг России по итогам мая 2026 года снизился до 54,9 миллиарда долларов — это минимум с лета прошлого года, выяснило РИА Новости.
Так, за прошлый месяц внешняя задолженность государства сократилась на 2 миллиарда долларов и составила 54,9 миллиарда долларов. Меньше в последний раз было в августе прошлого года — 53,9 миллиарда долларов.
При этом с начала года обязательства России перед нерезидентами сократились уже на 2,4 миллиарда долларов.
Как отмечал президент России Владимир Путин в начале июня, уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.