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Внешний госдолг России снизился до минимума с лета прошлого года

Внешний госдолг России по итогам мая снизился до 54,9 миллиарда долларов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Внешний государственный долг России по итогам мая 2026 года снизился до 54,9 миллиарда долларов — это минимум с лета прошлого года, выяснило РИА Новости.

Так, за прошлый месяц внешняя задолженность государства сократилась на 2 миллиарда долларов и составила 54,9 миллиарда долларов. Меньше в последний раз было в августе прошлого года — 53,9 миллиарда долларов.

При этом с начала года обязательства России перед нерезидентами сократились уже на 2,4 миллиарда долларов.

Как отмечал президент России Владимир Путин в начале июня, уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.

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