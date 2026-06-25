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Трамп ценит невмешательство России, Китая и Турции в войну США с Ираном

Американский лидер отметил, что такое решение стран было «потрясающим».

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ценит решение России, Китая и Турции не принимать какого-либо участия в войне США и Израиля против Ирана.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме американский лидер указал, что президент Турции Тайип Эрдоган мог принять решение поддержать Иран в этом военном конфликте. «Вы знаете, он не вступил в войну. Он был главным кандидатом на то, чтобы вступить в войну с Ираном, возможно, на стороне Ирана, потому что, как вы знаете, он не большой поклонник Израиля. И я попросил его не вмешиваться. Он не вмешался», — сказал он.

«И знаете, кто еще проявил себя отлично, это председатель [КНР] Си [Цзиньпин]. Он мог бы вмешаться, ведь половину своей нефти он получает из того региона, и я понимал, что он этого хочет, но я попросил его, пожалуйста, не вмешивайтесь, а он так и поступил», — добавил глава Белого дома.

«Эрдоган — великий лидер, очень сильная личность, великолепный военный, и я попросил его не ввязываться, и он не вмешался. То же самое сделал председатель Си, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже. Если посмотреть внимательно, можно сказать, что у Владимира есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание. Но все они остались в стороне, имею в виду, это было просто потрясающе. Люди были удивлены», — резюмировал Трамп.

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