Трамп ценит невмешательство России, Китая и Турции в войну США с Ираном

«Эрдоган — великий лидер, очень сильная личность, великолепный военный, и я попросил его не ввязываться, и он не вмешался. То же самое сделал председатель Си, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже. Если посмотреть внимательно, можно сказать, что у Владимира есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание. Но все они остались в стороне, имею в виду, это было просто потрясающе. Люди были удивлены», — резюмировал Трамп.