Трамп оценил позицию России по Ирану

«Я попросил его (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — ред.) не вмешиваться. И он сделал это, как сделали (председатель КНР — ред.) Си Цзиньпин и (президент России Владимир — ред.) Путин», — сказал Трамп журналистам.