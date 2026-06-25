Трамп оценил позицию России по Ирану

«Я попросил его (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — ред.) не вмешиваться. И он сделал это, как сделали (председатель КНР — ред.) Си Цзиньпин и (президент России Владимир — ред.) Путин», — сказал Трамп журналистам.
По словам Трампа, это «было замечательно».
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.