Две россиянки вышли в финальный раунд квалификации Уимблдона

Российские теннисистки Алина Чараева и Полина Яценко вышли в финальный раунд квалификации Уимблдона.
Чараева, занимающая 120-е место в рейтинге WTA, в полуфинале отбора обыграла немку Каролин Вернер (242-я ракетка мира) в трёх сетах — 5:7, 6:4, 6:0.
В решающем раунде квалификации она сыграет с Полиной Кудерметовой, которая ранее представляла Россию, а теперь выступает за Узбекистан.
Полина Яценко, находящаяся на 155-й строчке рейтинга, также пробилась в финальную стадию отбора. В полуфинале она победила китаянку Бай Чжосюань (263-я ракетка мира) в двух сетах — 7:6 (7:0), 6:2.
В финальном раунде она встретится с американкой Эшлин Крюгер.
Ранее сообщалось, что группа ведущих теннисистов планирует сократить взаимодействие с журналистами до 15 минут в день на старте Уимблдона-2026.