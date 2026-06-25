Трамп на встрече с генсеком НАТО заявил, что альянс подвел США

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что в прошлом альянс очень подвел Соединенные Штаты.
Он подчеркнул, что, если бы на посту генерального секретаря находился другой человек, вероятность проведения данной встречи была бы под вопросом.
«Будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», — отметил американский лидер.
По его словам, США разочарованы большинством союзников по НАТО, в том числе Великобританией, Германией, Францией и Испанией.
Ранее Рютте заявил о необходимости увеличить объемы вооружений в Европе и Соединенных Штатах, указывая на значимость этого шага для обеспечения безопасности всего альянса.