Трамп не хочет быть первым мировым лидером, посещающим нового премьера Британии

На просьбу сообщить, хочет ли он стать первым мировым лидером, который прибудет к Бернэму после того, как тот займет пост главы британского правительства, Трамп ответил коротким «нет». «У нас, вероятно, разные убеждения», — отметил руководитель администрации США. «Я слышал, что он придерживается крайне либеральных взглядов, крайне», — добавил Трамп, представляющий Республиканскую партию США и консервативные политические круги. При этом президент вновь подверг критике британские власти за их энергетическую политику и отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в Северном море.