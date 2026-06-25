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Трамп не хочет быть первым мировым лидером, посещающим нового премьера Британии

Президент США вновь подверг критике британские власти за их энергетическую политику и отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в Северном море.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не имеет намерения становиться первым мировым лидером, посещающим предполагаемого нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма. Американский лидер подтвердил это, отвечая 24 июня на вопросы журналистов в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

На просьбу сообщить, хочет ли он стать первым мировым лидером, который прибудет к Бернэму после того, как тот займет пост главы британского правительства, Трамп ответил коротким «нет». «У нас, вероятно, разные убеждения», — отметил руководитель администрации США. «Я слышал, что он придерживается крайне либеральных взглядов, крайне», — добавил Трамп, представляющий Республиканскую партию США и консервативные политические круги. При этом президент вновь подверг критике британские власти за их энергетическую политику и отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в Северном море.

Основным претендентом на то, чтобы сменить в должности премьера Великобритании Кира Стармера, называется бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, который лишь несколько дней назад был избран в парламент. Он считается самым популярным членом Лейбористской партии. Стармер объявил 22 июня об уходе в отставку.

Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.

Помимо этого, Стармеру в вину ставят падение рейтингов партии вследствие ряда ошибочных решений — от попыток отменить топливные пособия для пенсионеров до назначения британским послом в США Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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