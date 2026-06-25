FT: США помогли Украине нанести удары по Московскому региону

Как отмечает издание, западные союзники Киева призывают Вашингтон не прекращать предоставление такой информации.
Кроме того, по данным FT, ссылающейся на высокопоставленных украинских чиновников, президент США Дональд Трамп начал «склоняться к усилению поддержки Киева» и, возможно, активизирует давление на Россию для завершения конфликта. В Киеве, как пишет газета, заметили «признаки» подобного изменения курса.
При этом украинская сторона сохраняет скептицизм, указывая на то, что Трамп и ранее давал обещания, которые не выполнял. Тем не менее, после встреч Владимира Зеленского, Дональда Трампа и других европейских лидеров удалось добиться прогресса по вопросу ракет-перехватчиков Patriot для Украины и лицензирования западных вооружений, отмечает FT. Детали, как выяснило издание, теперь предстоит согласовать секретарю СНБО Украины Рустему Умерову и американским чиновникам.
В ночь на 18 июня Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных атак ВСУ с начала спецоперации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице было сбито около 180 беспилотников. Тогда же он сообщил, что несколько дронов достигли МНПЗ. В результате возник пожар, который впоследствии локализовали и полностью ликвидировали.
В тот же день в Минобороны России заявили, что российская армия нанесла удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и дронами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Удар был нанесен «в ответ на террористические атаки киевского режима».
Пожар на МНПЗ возникал и двумя днями ранее, 16 июня, в результате атаки украинского дрона. Тогда возгорание также ликвидировали. В ту ночь на подлете к Москве сбили более 60 беспилотников.
Россия осуждает любую военную помощь Киеву в период конфликта. Президент России Владимир Путин 23 июня в ходе неформального общения с выпускниками военных вузов заявил, что Украине помогает «весь Запад», однако он не готов наносить удары со своей территории, осознавая перспективу ответных действий со стороны России.
Глава государства связывал удары Украины по гражданской инфраструктуре России с попыткой «раскачать» общество. «Удары по гражданской инфраструктуре — для чего? Раскачать общество. При таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил», — сказал Путин.
Президент также поручил правительству минимизировать последствия атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры.