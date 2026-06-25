FT: США помогли Украине нанести удары по Московскому региону

При этом украинская сторона сохраняет скептицизм, указывая на то, что Трамп и ранее давал обещания, которые не выполнял. Тем не менее, после встреч Владимира Зеленского, Дональда Трампа и других европейских лидеров удалось добиться прогресса по вопросу ракет-перехватчиков Patriot для Украины и лицензирования западных вооружений, отмечает FT. Детали, как выяснило издание, теперь предстоит согласовать секретарю СНБО Украины Рустему Умерову и американским чиновникам.