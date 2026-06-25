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МИД РФ: ЕС и НАТО саботируют обсуждение договора о ненападении с Россией

Директор департамента европейских проблем министерства Владислав Масленников отметил, что заявления лидеров Франции, Великобритании и ФРГ нельзя воспринимать как позитивные сигналы к разговору.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО не демонстрируют готовность обсуждать с РФ договор о взаимном ненападении. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Дипломат отметил, что Москва слышала от ЕС и НАТО только то, что говорилось через СМИ. Масленников не заметил сигналов о готовности к диалогу с РФ на эти темы.

По его словам, ни заявления лидеров Франции, Великобритании и ФРГ, сделанные в Лондоне в июне, ни ультимативную риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас нельзя воспринимать в качестве позитивных сигналов к диалогу.

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