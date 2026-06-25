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Канадский футболист Дэвид превзошёл достижение Дзюбы

Канадский футболист Промис Дэвид превзошёл достижение Артёма Дзюбы по скорости забитого мяча после выхода на замену в матчах команд — хозяев чемпионатов мира.

Канадский футболист Промис Дэвид превзошёл достижение Артёма Дзюбы по скорости забитого мяча после выхода на замену в матчах команд — хозяев чемпионатов мира.

В матче третьего тура группового этапа со Швейцарией (1:2) форвард отличился уже через 71 секунду после появления на газоне. Дзюба же на чемпионате мира 2018 года в России в матче против Саудовской Аравии (5:0) отличился через 90 секунд после выхода на замену.

Сборная Канады по итогам группового этапа заняла второе место в группе B и впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира.

Ранее Мадибо получил пятиматчевую дисквалификацию за приведший к перелому фол на Коне.

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