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Пентагон заказал у Lockheed Martin противоракеты для систем THAAD на $35,3 млрд

Минобороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin многолетний контракт стоимостью $35,3 млрд на производство противоракет для систем THAAD.

Минобороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin многолетний контракт стоимостью $35,3 млрд на производство противоракет для систем THAAD.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Заказ размещён в интересах американского агентства противоракетной обороны. Производителем выступит подразделение «Ракетное вооружение и управление огнём» компании Lockheed Martin.

Стоимость соглашения превышает $35,3 млрд.

Ранее Пентагон разместил заказ у корпорации Lockheed Martin на высокоточные ударные ракеты стоимостью $8,4 млрд.

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