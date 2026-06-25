Пентагон заказал у Lockheed Martin противоракеты для систем THAAD на $35,3 млрд

Минобороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin многолетний контракт стоимостью $35,3 млрд на производство противоракет для систем THAAD.
Об этом сообщили в Пентагоне.
Заказ размещён в интересах американского агентства противоракетной обороны. Производителем выступит подразделение «Ракетное вооружение и управление огнём» компании Lockheed Martin.
Стоимость соглашения превышает $35,3 млрд.
Ранее Пентагон разместил заказ у корпорации Lockheed Martin на высокоточные ударные ракеты стоимостью $8,4 млрд.
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