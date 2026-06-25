Трамп не поехал бы на саммит НАТО, если бы не Эрдоган

«Он позвонил мне и сказал: “Пожалуйста, приезжай, я провожу его [саммит] в Турции, нужно, чтобы США участвовали”, — сообщил Трамп, имея в виду разговор с Эрдоганом. “Так что я поеду из уважения к президенту Эрдогану”, — подчеркнул американский лидер. Он отметил, что признателен Эрдогану за то, что тот во время конфликта с Ираном “оставался в стороне” и, в частности, не оказывал помощи Тегерану с целью противодействия Израилю.