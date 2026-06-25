Трамп не поехал бы на саммит НАТО, если бы не Эрдоган

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправится на саммит НАТО в Анкаре в первую очередь из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и вряд ли поехал бы на эту встречу, если бы ее проводили в другой стране.
«Не думаю, что я поехал бы на него [саммит НАТО], если бы не тот факт, что его проводит в Турции президент Эрдоган», — сказал американский лидер 24 июня на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. «Ради большинства людей я бы не поехал», — добавил Трамп, выразив разочарованием тем, что союзники США по НАТО не оказали Вашингтону активного содействия во время конфликта с Ираном.
«Он позвонил мне и сказал: “Пожалуйста, приезжай, я провожу его [саммит] в Турции, нужно, чтобы США участвовали”, — сообщил Трамп, имея в виду разговор с Эрдоганом. “Так что я поеду из уважения к президенту Эрдогану”, — подчеркнул американский лидер. Он отметил, что признателен Эрдогану за то, что тот во время конфликта с Ираном “оставался в стороне” и, в частности, не оказывал помощи Тегерану с целью противодействия Израилю.
Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7−8 июля. Вашингтон ранее неоднократно подвергал решительной критике действия некоторых европейских союзников по НАТО в ходе американо-израильской войны с Ираном.