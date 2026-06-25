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МЧС ликвидирует крупный пожар в цеху Краснодара

Пожарные тушат возгорание в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре, площадь горения достигла 215 кв. м.

Пожарные тушат возгорание в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре, площадь горения достигла 215 кв. м.

Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России. Сотрудники установили, что огнём охвачен производственный цех.

В ликвидации пожара задействовано более 30 специалистов и десять единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший на предприятии в Воронеже в результате ракетной атаки со стороны ВСУ.

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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
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