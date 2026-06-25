Президент США Дональд Трамп отметил, что уход Кира Стармера с должности лидера Лейбористской партии Великобритании является закономерным событием.
«Я испытываю глубокое разочарование Великобританией. Стармера уже нет», — подчеркнул Трамп, общаясь с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Кроме того, американский президент выразил убеждение, что Великобритания погибает.
Ранее Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, при этом отметив, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового руководителя партии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отставка британского премьер-министра связана с неподобающим поведением бывшего посла в США. При этом более серьёзные промахи властей остаются без внимания.