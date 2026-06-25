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Трамп, упомянув Стармера, заявил, что его уже нет

Трамп выразил мнение, что Великобритания погибает.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отметил, что уход Кира Стармера с должности лидера Лейбористской партии Великобритании является закономерным событием.

«Я испытываю глубокое разочарование Великобританией. Стармера уже нет», — подчеркнул Трамп, общаясь с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кроме того, американский президент выразил убеждение, что Великобритания погибает.

Ранее Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, при этом отметив, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового руководителя партии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отставка британского премьер-министра связана с неподобающим поведением бывшего посла в США. При этом более серьёзные промахи властей остаются без внимания.

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