Самолёт-разведчик НАТО кружит у границ Украины

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar24.
Речь идёт о самолёте системы AWACS, способном идентифицировать воздушные и морские цели на большом удалении и координировать действия авиации. Радиус его радара достигает 600 км, при этом от текущей позиции до российской границы — около 270—280 км по прямой.
17 июня британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Калининградской областью.
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