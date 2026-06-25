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Самолёт-разведчик НАТО кружит у границ Украины

Борт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry выполняет полёт в воздушном пространстве Румынии неподалёку от украинской границы.

Борт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry выполняет полёт в воздушном пространстве Румынии неподалёку от украинской границы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar24.

Речь идёт о самолёте системы AWACS, способном идентифицировать воздушные и морские цели на большом удалении и координировать действия авиации. Радиус его радара достигает 600 км, при этом от текущей позиции до российской границы — около 270—280 км по прямой.

По данным сервиса, к 00:00 мск борт описывал практически идеальный круг. Он поднялся с аэродрома в литовском Шяуляе, а затем проследовал в Румынию, обогнув западную границу Украины через воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии.

17 июня британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Калининградской областью.

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